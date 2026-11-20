Berlin (dpa) – Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel kann sich nach eigenen Worten ein Fotoshooting für den Playboy vorstellen. Darin, dass sie seit einem schweren Unfall querschnittsgelähmt ist, sieht die 36-Jährige einem Bericht der «Bild» zufolge keinen Hinderungsgrund.

«Ich muss jetzt nicht meinen Genitalbereich der ganzen Welt zeigen», sagte Vogel auf einer Veranstaltung der Zeitung, «Aber ich fände es schön zu zeigen, dass eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, trotzdem echt sexy sein kann. Auch, wenn ich anders aussehe, kann ich attraktiv sein.»





Würde die Bundespolizei ein Shooting erlauben?

Sie müsste nach eigenen Worten wegen möglicher Vorbehalte zunächst mit der Bundespolizei sprechen, die ihr Arbeitgeber ist. «Ich müsste ein Shooting aber vorher bei der Polizei abklären, wie nackt ich im Playboy sein dürfte», erklärte Vogel, die Beamtin ist und als Trainerin arbeitet. Die zweimalige Olympiasiegerin war im Juni 2018 in Cottbus im Training schwer verunglückt.

«Playboy»-Chefredakteur Florian Boitin bezeichnete Vogel in einer Stellungnahme für die «Bild» als bemerkenswerte Persönlichkeit, große Sportlerin, beeindruckende Kämpferin und sehr attraktive Frau. «Daran kann auch ihre körperliche Beeinträchtigung nichts ändern. Es wäre uns deshalb eine Ehre und eine Freude, eine so starke und faszinierende Frau wie Kristina Vogel auf dem Playboy-Cover zu sehen», wird Boitin in dem Bericht zitiert.