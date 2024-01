Berlin (dpa/bb) – Ein Geldautomat ist in der Silvesternacht in Berlin-Mitte gesprengt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, beobachtete ein Zeuge nach Mitternacht zwei Männer, die sich an einem freistehenden Geldautomaten zu schaffen machten. Dann sollen sie in Deckung gegangen sein und der Zeuge bemerkte eine Explosion. Dabei wurde die Tür des Geldautomaten abgetrennt und den Angaben zufolge mehrere Meter weit über den Gehweg geschleudert. Anschließend soll ein dritter Täter zum Geldautomaten gegangen sein und daran manipuliert haben. Laut Polizei schaffte er es jedoch nicht, das Wertfach zu öffnen. Die drei flüchteten dann in unbekannte Richtung.