Berlin (dpa/bb) – Die Kriminalstatistik der Berliner Polizei für das vergangene Jahr 2025 wird an diesem Mittwoch von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und der Polizeipräsidentin vorgestellt. Dabei wird es nicht nur um die klassischen Verbrechen gehen, sondern auch um politische Straftaten von Extremisten.

Im Vorjahr 2024 hatte die Polizei knapp 540.000 Taten gezählt. Das meiste davon waren Diebstähle und Einbrüche, aber eine Rolle spielten auch Internetkriminalität, Drogendelikte und Gewalttaten wie Körperverletzungen oder Messerangriffe. Mehr als 140.000 Verdächtige wurden damals ermittelt.





Bei den politischen Taten zählte die Polizei 8.309 Fälle, oft Volksverhetzung, Propagandadelikte oder das Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen. Dazu gehörten aber auch 965 Gewalttaten wie Angriffe auf Polizisten bei Demonstrationen.

Die offizielle Kriminalstatistik gibt nur einen Teil der tatsächlichen Verbrechen wieder. Viele Diebstähle, Rauschgiftdelikte, Betrügereien und Gewalttaten in Beziehungen und Familien werden nie bei der Polizei angezeigt und tauchen daher auch in keiner Statistik auf.