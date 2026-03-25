Berlin (dpa) – Im Transferpoker um Rückraum-Star Simon Pytlick gibt es aktuell keine Verhandlungen zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt. Das bestätigte Füchse-Coach Nicolej Krickau in einer Medienrunde. «Das ist natürlich ein bisschen traurig. Wir haben verhandelt und im Moment haben wir keine Verhandlungen mehr. Das ist schade», berichtete der Däne.

Pytlick wird spätestens im Sommer 2027 von Flensburg an die Spree wechseln. Sowohl die Berliner als auch der 25 Jahre alte Welt- und Europameister sowie Olympiasieger drängen auf einen vorzeitigen Wechsel. «Ich habe bestätigt, dass wir ein Riesenangebot gemacht haben. Wir wollen sehr gerne, aber wir können und wollen nicht jeden Preis bezahlen. Es wäre finanziell Idiotie für eine Saison, weil wir ihn 2027 ja sicher haben», sagte Krickau über die vermeintliche Ablöse.





Nach Pytlick-Kritik: Flensburg will Gespräch führen

In den Medien wird über eine Summe von über einer Million Euro spekuliert. «Die Summen, die in den Medien gehandelt werden, sind sehr übertrieben», sagte Flensburgs Sportchef Ljubomir Vranjes zu «handball-world». Auch Füchse-Boss Bob Hanning nannte die Summe in der «Bild»-Zeitung «unrealistisch». Die Aussagen der Club-Verantwortlichen könnten allerdings auch Taktik im Vertragspoker sein.

In einem Interview mit dem dänischen Sender TV2 hatte Pytlick jüngst von einem Vertrauensverlust gegenüber der SG-Führung gesprochen. Die Club-Verantwortlichen kündigten daraufhin ein klärendes Gespräch mit dem dänischen Nationalspieler an.

Gidsel: «Von außen sieht das nicht schön aus»

Auch Pytlicks Nationalmannschaftskollege und künftiger Füchse-Mitspieler Mathias Gidsel verfolgt die Entwicklungen und fühlt mit seinem Freund. «Zum Glück ist das nicht meine Verantwortung, weil von außen sieht das nicht so schön aus. Ich möchte immer, dass meine Freunde happy sind und Simon ist momentan nicht happy», sagte Gidsel.