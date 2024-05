Berlin (dpa/bb) – In Berlins beliebtestem Freibad, dem Prinzenbad in Kreuzberg, öffnen erst Ende Juni oder Anfang Juli alle Becken. Das große Nichtschwimmerbecken für Kinder und Familien, das Becken an der Terrasse und die Baby-Plansche bleiben wegen Bauarbeiten am Pumpenkeller noch wochenlang geschlossen. Nur das beheizbare 50-Meter-Sportbecken ist nach Angaben der Bäder Betriebe im Mai und den ersten Wochen im Juni geöffnet. Weil nur ein Becken zur Verfügung steht, dürfen aus Hygienegründen deutlich weniger Badegäste eingelassen werden.

Die Arbeiten begannen im Herbst 2023 und sollten zum Start der Sommersaison beendet sein. Wegen Materialengpässen klappte das aber nicht. «Das Nichtschwimmerbecken soll Mitte Juni in Betrieb gehen, das Terrassenbecken Ende Juni und die Babyplansche Anfang Juli.» So lange kostet der Eintritt nur 3,50 Euro.

Schwimmer, die es natürlicher lieben und zugleich hart im Nehmen sind, können derzeit beste Wasserqualität in allen Seen genießen. Vom Landesamt für Gesundheit werden alle Seen mit «Grün» bewertet. Allerdings sind viele Gewässer noch 11 bis 12 Grad kalt, nur einige flache Seen liegen schon über 15 Grad.