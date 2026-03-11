Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC bestreitet die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den VfL Bochum mit zwei Rückkehrern. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, absolvierte Mittelfeldspieler Maurice Krattenmacher wieder das gesamte Mannschaftstraining. Abwehrspieler Deyovaisio Zeefuik konnte an seinem 28. Geburtstag am Mittwoch zumindest ein Teil der Einheiten mitmachen.

Krattenmacher hatte sein letztes Spiel im Hertha-Trikot am 17. Januar bestritten. Anschließend zwang eine Oberschenkelverletzung den 20-Jährigen zu einer langen Pause. Zeefuik konnte zuletzt aufgrund einer Verletzung am Knie nicht mitwirken.





Am Samstag (20.30 Uhr) empfängt der Hauptstadt-Club die Gäste aus Bochum. Die Berliner könnten das dritte Spiel nacheinander gewinnen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz drei beträgt vor dem 26. Spieltag acht Punkte.