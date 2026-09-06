Berlin (dpa/bb) – Berlins SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat CDU und Linke in Sachsen-Anhalt aufgefordert, sich gemeinsam gegen die AfD zu stellen. «Ich wünsche mir, dass CDU und Linke, die sich massiv bekämpfen, nicht nur hier in Berlin, sondern auch in Sachsen-Anhalt, sehen, wo der Gegner ist», sagte Krach der Deutschen Presse-Agentur am Abend bei der Kundgebung «Krach gegen Nazis» am Brandenburger Tor. «Und der Feind der Demokratie ist die AfD und keine andere Partei in Deutschland in diesem Ausmaße.»

«Deswegen hoffe ich, dass CDU und Linkspartei zur Vernunft kommen und miteinander sprechen», sagte Krach. «Es sind sehr vernünftige Menschen dort, wie ich es in den letzten Wochen erlebt habe bei der Linkspartei in Sachsen-Anhalt.» Er hoffe außerdem, dass es im Laufe des Abends nicht noch für eine absolute AfD-Mehrheit reiche.





Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF deutlich vorn. In Berlin wird am 20. September ein neues Landesparlament gewählt.