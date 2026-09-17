Berlin (dpa/bb) – Wer herausfinden will, ob mit seinem Herzen alles in Ordnung ist, der kann am Freitag einen kostenlosen Check vor dem Berliner Hauptbahnhof machen. Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr sind Ärztinnen und Ärzte vor Ort und untersuchen das Herz auf Wunsch mit einem Stethoskop auf auffällige Herzgeräusche. Anschließend bieten sie eine Beratung an. Die Veranstaltung ist eine Aktion der Patientenorganisation Initiative Herzklappe und der Berliner Vivantes Kliniken und findet auf dem Washingtonplatz statt.

Mit dem Angebot möchten die Initiatoren für Herzklappen-Erkrankungen sensibilisieren und über Symptome, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten informieren. Den Angaben nach treten Herzklappen-Erkrankungen häufig auf und können in schweren Fällen lebensbedrohlich sein.





Erkrankungen entwickeln sich oft schleichend

«Da sie sich oft schleichend entwickeln, bleiben Symptome wie Luftnot, Erschöpfung, Schwindel oder verminderte Belastbarkeit in vielen Fällen lange unerkannt.» Bei einer frühen Diagnose seien die Erkrankungen in der Regel gut behandelbar.

Das Abhören des Herzens ist ein erster Hinweis. Besteht ein Verdacht, wird in einem weiteren Schritt ein Herzultraschall gemacht, wie Vivantes-Kardiologin Anna Brand erklärt. Häufige Ursachen für eine Erkrankung seien altersbedingter Verschleiß, Verkalkungen, Bluthochdruck, Herzmuskelerkrankungen, Folgen eines Herzinfarkts oder angeborene Veränderungen.