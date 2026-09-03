Berlin (dpa/bb) – Die Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin, Joana Mallwitz, hat ihr zweites Kind bekommen. Mutter und Kind gehe es nach der Geburt am Dienstag gut, teilte das Konzerthaus mit. Das Kind kam früher als erwartet zur Welt, weshalb Mallwitz (40) kurzfristig mehrere Auftritte absagte.

So werde sie die musikalische Leitung des Konzerthausorchesters beim Musikfest Berlin an diesem Freitag in der Philharmonie sowie bei der Saisoneröffnung des Konzerthauses am 12. und 13. September nicht übernehmen. Sie werde bei den Auftritten vertreten, hieß es.





Mallwitz, die als Ausnahmetalent gilt, hatte 2021 mit ihrem Mann, dem erfolgreichen Tenor Simon Bode, ihr erstes Kind, einen Sohn, bekommen. Damals arbeitete sie noch in Nürnberg und sagte über ihr künftiges Leben als Eltern: «Die größte Herausforderung für uns Künstler ist der unregelmäßige Tagesablauf und das viele Reisen. Da wird es sehr viel zu organisieren geben. Gerade wenn beide Partner auch unabhängig voneinander an verschiedenen Orten künstlerisch unterwegs sind.»