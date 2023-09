Teltow (dpa/bb) – In einer Kompostanlage in Teltow-Ruhlsdorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Durch den Qualm kam es zu einer Geruchsbelästigung für Anwohner. Wie die Polizei berichtete, handelte es sich offenbar um eine Entzündung, die aufgrund biologischer Prozesse in der Anlage entstand. Als die Feuerwehr am frühen Morgen eintraf, brannte die rund 400 Quadratmeter große Anlage auf einem Firmengelände vollständig, das Feuer konnte aber im Laufe des Morgens gelöscht werden.