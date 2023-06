Ludwigsfelde (dpa/bb) – Der Städte- und Gemeindebund in Brandenburg hat angesichts eines wachsenden Bedarfs an Kitas und Schulen finanzielle Hilfe vom Land gefordert. In einigen Gemeinde müssten massiv Schulen gebaut werden, erklärte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Oliver Hermann, am Freitag. Der Bedarf sei durch Zuzug enorm gewachsen – selbst in den sogenannten Randregionen. Diesen Bedarf könnten die Kommunen nicht aus eigener Kraft bewältigen. Der Investitionsbedarf sei zu groß. Von einer finanziellen Größenordnung sprach Hermann nicht. Man wolle diese und weitere Forderungen mit Blick auf die Landtagswahl 2024 in einem Positionspapier konkretisieren.