Ahrensfelde (dpa/bb) – Die Polizei im Kreis Barnim hat ein sogenanntes Koks-Taxi aus dem Verkehr gezogen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in ländlicheren Regionen sind immer wieder Dealer unterwegs, die etwa nach einer Bestellung über soziale Medien Drogen liefern und aus dem Auto heraus verkaufen.

Polizisten stoppten am Montagabend in Ahrensfelde ein Auto, um es zu kontrollieren, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte entdeckten dabei Kokain sowie andere Betäubungsmittel. Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wird ermittelt. Ende Mai wurde von der Polizei auch in Hönow im Kreis Märkisch-Oderland ein «Koks-Taxi» gestoppt, in dem 23 Konsumeinheiten Kokain gefunden wurden.