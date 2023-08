Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat in Berlin-Friedrichshain ein sogenanntes Koks-Taxi aus dem Verkehr gezogen und zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. In dem Wagen des 36 Jahre alten Fahrers fanden die Beamten Cannabis, Kokain und Ecstasy-Tabletten in dreistelliger Stückzahl, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem entdeckten sie bei der Untersuchung am Montagabend Geld im dreistelligen Bereich und ein Handy. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Wohnung eines weiteren 43 Jahre alten Tatverdächtigen in Kreuzberg untersucht. Dabei wurden ebenfalls Drogen gefunden.