Berlin (dpa/bb) – Eine Frau soll in einem Bus ihren Ex-Lebensgefährten angegriffen und eine Mitfahrerin rassistisch beleidigt sowie gestoßen haben. Die Polizei sprach von einem «fremdenfeindlichen Hintergrund». Die 36-Jährige und der 39 Jahre alte Mann waren am Samstagabend mit der Linie M46 in Schöneberg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen alarmierten die Beamten zur Dominicusstraße, weil sich beide lautstark stritten.

Als der Mann mit ihr den Bus verlassen wollte, soll die Frau demnach um sich geschlagen haben. In der Pressemitteilung heißt es: «Im Zuge der Auseinandersetzung soll sie dann eine 22-jährige, ebenfalls im Bus sitzende Frau zunächst fremdenfeindlich beleidigt und bespuckt haben.»

Die Angreiferin soll der Jüngeren mit der Hand an den Kopf geschlagen haben, wodurch sie mit dem Bauch gegen einen Sitz prallte. Die 22-Jährige sagte später den Beamten, dass sie schwanger sei. Der Mann habe sich schützend zwischen die Frauen gestellt. Daraufhin soll seine ehemalige Lebensgefährtin ihm das T-Shirt zerrissen und ins Gesicht gekratzt haben.

Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab bei der Angreiferin den Angaben zufolge 2,5 Promille. Die Jüngere kam in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Der Grund für den Streit war zunächst unklar. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt, hieß es weiter.