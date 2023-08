Monaco (dpa) – Bei einer feierlichen Zeremonie in Monaco erfahren die vier deutschen Starter, gegen wen sie in der Gruppenphase der Champions League antreten müssen. Der FC Bayern München ist als deutscher Meister heute im Grimaldi Forum in Topf 1 gesetzt. Borussia Dortmund und RB Leipzig wurde anhand ihres Koeffizienten im UEFA-Ranking im zweiten Topf eingruppiert, in dem sich unter anderem auch Real Madrid und Manchester United befinden. Union Berlin ist als Neuling in der Fußball-Königsklasse in Topf 4 der vermeintlich schwächsten Teams und könnte somit eine extrem schwere Gruppe erwischen.

Deutsche Duelle sind in der Gruppenphase ausgeschlossen. Der erste Spieltag findet am 19./20. September statt, der sechste und letzte ist für den 12./13. Dezember terminiert. Der künftige Champions-League-Sieger wird beim Finale am 1. Juni 2024 im Londoner Wembleystadion gekürt.