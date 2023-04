Berlin (dpa) – Gut drei Wochen nach dem Start ihrer Koalitionsverhandlungen haben CDU und SPD in Berlin ihr geplantes Regierungsprogramm weitgehend fertiggestellt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Verhandlungskreisen, nachdem der RBB berichtet hatte. Im Tagesverlauf standen den Angaben zufolge noch redaktionelle Arbeiten am Koalitionsvertrag an. Offen war außerdem noch die Ressortverteilung, über die Vertreter beider Parteien am Abend beraten wollten. Am Montag wollen der Wahlsieger CDU und die SPD ihren Koalitionsvertrag vorstellen – der Termin stand schon länger fest. Bisher wird Berlin von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken regiert.