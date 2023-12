Berlin (dpa) – Rund einen Monat vor dem Jahreswechsel sind knapp 20.000 der 65.000 Tickets für die diesjährige Silvesterparty «Celebrate at the Gate» am Brandenburger Tor in Berlin verkauft. Die Zahl nannte eine Sprecherin des Veranstalters Deutsche Entertainment AG (DEAG) am Sonntag auf Anfrage. Die früher als größte Silvesterparty Deutschlands bezeichnete Veranstaltung kostet erstmals Eintritt. Pro Person werden zehn Euro fällig. Jeder kann bis zu sechs Karten online buchen.

Die DEAG spricht von einer Sicherheitsgebühr. Nicht nur die Produktionskosten seien gestiegen, sondern auch die Sicherheitsanforderungen sowie die Ausgaben für Sicherheitspersonal. «Um diese Kosten zu decken, wurde ein geringfügiger Eigenanteil der Gäste eingeplant», erläuterte die Sprecherin.

Die im ZDF übertragene Show wirbt mit Auftritten von insgesamt sechzehn Künstlern und Gruppen, darunter Chris Norman, Tream, Luca Hänni und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Neben einem Höhenfeuerwerk soll es «Video-Mappings» auf das Brandenburger Tor in Kombination mit einem Bühnenfeuerwerk geben.

Nach einer Corona-Zwangspause hatte es vergangenes Jahr erstmals wieder eine Silvesterparty mit Publikum am Brandenburger Tor gegeben, allerdings nur für 2500 Menschen auf dem Pariser Platz. Dieses Jahr soll wieder auf der anderen Seite des Tors auf der Straße des 17. Juni gefeiert werden, diesmal mit bis zu 65.000 Menschen. In früheren Jahren wurde die Teilnehmerzahl teils auf bis zu eine Million geschätzt.