Potsdam (dpa/bb) – Die finanzielle Notlage einiger Kliniken beschäftigt heute den Brandenburger Landtag in Potsdam. Die Linken-Fraktion fordert in einem Antrag von der Landesregierung Soforthilfen für die angeschlagenen Häuser. Zudem ist die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für die Haasenburg-Opfer erneut Thema im Plenum. In den Wohnstätten des Heimbetreibers Haasenburg sollen vor Jahren Bewohner drangsaliert und gedemütigt worden seien. Auch von schwerstem Missbrauch war die Rede.

Ursprünglich sollte heute auch über die Erklärung einer Notlage für die Aufnahme neuer Kredite entschieden werden. Der Punkt wurde von Tagesordnung genommen. Stattdessen soll am kommenden Mittwoch in einer Sondersitzung über die Notlage abgestimmt werden.