Potsdam (dpa/bb) – Bei einem Feuer in einer Fachklinik in Potsdam sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach dem Brand am Samstagabend wegen Brandstiftung gegen eine «namentlich bekannte erwachsene Person», wie die Beamten am Montag mitteilten. Weitere Angaben zu dem oder der Verdächtigen wurden zunächst nicht gemacht, unklar ist auch, um was für eine Klinik es sich handelt.

Das Feuer war in einem Zimmer in der Einrichtung im Ortsteil Stern ausgebrochen. Ein Mitarbeiter versuchte noch, die Flammen zu löschen – allerdings ohne Erfolg. Die Station wurde evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Station ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf 35.000 Euro geschätzt.

Die zwei Menschen wurden durch die Rauchentwicklung verletzt und kamen in eine Klinik. Bei einem der Verletzten soll es sich um den Mitarbeiter handeln, der das Feuer löschen wollte.