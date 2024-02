Potsdam (dpa/bb) – In den Streit um den Klimaplan des Landes Brandenburg zur Einsparung von CO2-Emissionen kommt Bewegung. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) teilte am Freitag auf Anfrage mit, dass es in der kommenden Woche Gespräche mit der Staatskanzlei geben werde, die eine Stellungnahme zum Klimaplan geschickt habe. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte noch Beratungsbedarf gesehen.

Der Klimaplan lag vorerst auf Eis. Er ist eine ressortübergreifende Klimaschutzstrategie mit zahlreichen Maßnahmen zur Erreichung einer Klimaneutralität bis 2045. Es geht um Einsparungen von klimaschädlichen Emissionen in vielen Bereichen wie Bauen und Wohnen, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft.

Am Freitag kritisierte ein Bündnis von Umweltverbänden den brandenburgischen Ministerpräsidenten in einem offenen Brief. Die Umweltschützer warfen ihm eine Blockade des Klimaplans vor.

Die Staatskanzlei übersandte aber am Donnerstag dem Umweltministerium eine Stellungnahme zum Klimaplan. Diese werde ausgewertet, hieß es von Minister Vogel. «In der nächsten Woche werden die Gespräche mit der Staatskanzlei dazu stattfinden, in deren Ergebnis der Klimaplan im Kabinett beschlossen werden soll.» Regierungssprecher Florian Engels sagte auf Anfrage: «Die Umsetzung des Klimaschutzes in Brandenburg wird durch das längere Verfahren zum Klimaplan nicht behindert.»

Zum offenen Brief der Umweltschützer sagte Umweltminister Vogel: «Es ist beeindruckend, wie ein breites Bündnis von Wissenschaftlern und Jugendorganisationen, Umwelt- und landwirtschaftlichen Anbauverbänden einen ambitionierten Klimaschutz von der Politik einfordert.» Es zeige, dass viele gesellschaftliche Akteure und Gruppen den Beschluss eines verbindlichen Rahmens für die Klimaschutzaktivitäten der Landesregierung für notwendig und dringlich hielten.