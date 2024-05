Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Der Klimaforscher Johan Rockström ist mit dem Tyler Prize for Environmental Achievement 2024 ausgezeichnet worden. Der wissenschaftliche Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung erhielt den mit 250.000 US-Dollar (etwa 230.000 Euro) dotierten Preis, wie die Universität Potsdam am Freitag mitteilte. Das Exekutivkomitee des Tyler-Preises würdigte den «wissenschaftsbasierten Ansatz einer nachhaltigen Entwicklung für die Menschheit auf einem stabilen und widerstandsfähigen Planeten».

Rockström ist auch Professor für Erdsystemwissenschaften an der Universität Potsdam. Sein 2009 erstmals veröffentlichtes Konzept der Planetaren Grenzen habe wesentlich zur Gestaltung der öffentlichen Reaktion auf den Klimawandel und die nachhaltige Entwicklung beigetragen, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, so die Universität. «Wir freuen uns sehr mit unserem Kollegen Johan Rockström über diese so verdiente hohe Auszeichnung», sagte der Präsident der Universität, Oliver Günther, laut Mitteilung.