Berlin (dpa/bb) – An mehreren großen Verkehrsknoten in Berlin haben Klimaaktivisten der Letzten Generation am Dienstagmorgen erneut Straßen und Kreuzungen blockiert – darunter nach Polizeiangaben auch die Autobahn A100 zwischen Spandauer Damm und Kaiserdamm. Die Polizei war zu weiteren entsprechenden Einsätzen auf der Puschkinallee in Kreuzberg, dem Tempelhofer Damm, der Hauptstraße in Schöneberg sowie zur Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße ausgerückt, wie ein Sprecher sagte. Manche der Aktivistinnen und Aktivisten hätten die Hände auf der Fahrbahn einbetoniert, um ein Wegtragen zu erschweren.