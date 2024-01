Berlin (dpa/bb) – Aktivisten der Letzten Generation haben am Sonntagmittag vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. Auf Schildern der etwa ein Dutzend Demonstranten waren Sprüche wie «Klimaschutz ist der beste Denkmalschutz» oder «Hochwasser kennt keinen Denkmalschutz» zu lesen. Die Gruppe erklärte am Sonntag, sie nehme damit Bezug auf die andauernden Starkregenfälle in Deutschland. Die Aktivisten hatten außerdem Sandsäcke vor dem Wahrzeichen gestapelt.

Im September vergangenen Jahres hatten Klimaaktivisten der Gruppe das Brandenburger Tor mit oranger Farbe besprüht. Die Reinigungsarbeiten gestalteten sich aufwendig und waren erst Anfang Dezember beendet. Rund zwei Monate nach der ersten Farbattacke war das Tor erneut beschmiert worden.