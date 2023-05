Niedergörsdorf (dpa/bb) – Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstag am Flugplatz in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) notgelandet. Man gehe von technischen Problemen als Ursache aus, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Pilot und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.