Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Beim Sommerfestival «Klassik ohne Grenzen» in Frankfurt (Oder) sollen in diesem Jahr die Werke einiger Schwergewichte der Klassischen Musik gespielt werden. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt und das Orchester der Philharmonie Gorzów planten Stücke von Peter Tschaikowsky, Sergej Rachmaninow, Richard Strauss, Richard Wagner und Johannes Brahms, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt biete das Festival ab dem 4. August an fünf Wochenenden neun Konzerte. Als Höhepunkt nannten die Veranstalter das Abschlusskonzert am 31. August im Anger.

«Wer schon einmal die besondere Mischung aus Familienausflug und kulturellem Genuss in dieser sommerlichen Atmosphäre miterlebt hat, wird Fan des Festivals und spürt dieses positive Gefühl eines außergewöhnlichen Erlebnisses nachhallen», sagte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) laut einer Mitteilung am Mittwoch. Auch bei schlechtem Wetter sollen die Konzerte stattfinden, dann aber in der Sankt Marien oder auf polnischer Seite im Collegium Polonicum.