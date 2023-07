Berlin (dpa) – Hertha BSC hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung wie erwartet klar gewonnen. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich am Sonntagnachmittag beim Fußball-Oberligisten RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf mit 6:0 (5:0) durch. Marten Winkler (15./42. Minute), Marco Richter (16.), Florian Niederlechner (28.) und Marc Oliver Kempf (38.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Derry Scherhant (58.) legte in der zweiten Halbzeit vor 2868 Zuschauern in Stahnsdorf nach.

Trainer Pal Dardai ließ in beiden Spielhälften zwei komplett unterschiedliche Mannschaften spielen. Zum Einsatz kamen auch die Neuzugänge Fabian Reese, Gustav Christensen und Marius Gersbeck. Der am Freitag verpflichtete Jeremy Dudziak fehlte noch im Aufgebot wie auch die beiden U-21-Nationalspieler Jessic Ngankam und Marton Dardai, die nach dem EM-Aus mit dem DFB-Nachwuchs noch im Urlaub sind.

Erstmals zum Einsatz in der A-Elf kam in Bence Dardai der jüngste Trainersohn. Der 17-Jährige hat damit wie seine Brüder Palko und Marton Dardai unter seinem Vater für die Hertha gespielt.

Die Berliner hatten am vergangenen Montag die Vorbereitung gestartet. Der nächste Test steht am kommenden Freitag (19.00 Uhr) beim BFC Dynamo an. Die Saison in der zweiten Liga beginnt für die Hertha mit dem Auswärtsspiel am 29. oder 30. Juli bei Fortuna Düsseldorf.