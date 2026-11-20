Erfurt/Berlin (dpa) – Die evangelische Kirche in Deutschland steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Sinkende Mitgliederzahlen, weniger Kirchensteuereinnahmen und fehlendes Personal setzen die Landeskirchen unter Druck. In Ostdeutschland denken deshalb die Kirchen in Berlin-Brandenburg und Mitteldeutschland über ein mögliches Zusammengehen nach.

Die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) erteilte ein Mandat für Kooperationsverhandlungen mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), die bis hin zum Zusammenschluss führen könnten. Die EKM will an diesem Samstag über einen entsprechenden Antrag entscheiden. Anhalt hat seiner Kirchenleitung bereits einen solchen Gesprächsauftrag erteilt.





Wie ist die Ausgangslage?

Die evangelische Kirche in Deutschland verliert seit Jahren Mitglieder. Ende 2025 gehörten den 20 selbstständigen Landeskirchen noch rund 17,4 Millionen Menschen an – 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit den Mitgliedern schwinden langfristig auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Zugleich wird es schwieriger, genügend Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Fachkräfte für die kirchlichen Aufgaben zu finden.

Der Rückgang hat mehrere Gründe. Neben den Kirchenaustritten spielt vor allem die demografische Entwicklung eine Rolle: Die Kirchenmitglieder werden älter, zugleich werden weniger Kinder getauft. Die nächste Generation wächst dadurch zahlenmäßig schwächer nach. Transformationsprozesse sind laut dem Landesbischof der EKM, Friedrich Kramer, in allen Kirchen der EKD zu beobachten und werden auf EKD-Ebene intensiv diskutiert.

Warum wird gerade im Osten über Fusionen nachgedacht?

Die demografische Entwicklung ist mit einer schneller voranschreitenden Überalterung der Gesellschaft im Osten etwas früher zu spüren als im Westen. Die evangelischen Kirchen waren bereits in der DDR eine Minderheit. Ihr Anteil an der Bevölkerung lag 1990 laut dem Kirchenrechtler Michael Germann von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bei etwa 20 Prozent. Hinzu kommen seit der Wiedervereinigung viele Wegzüge. Das finanzielle und personelle Polster sei deshalb kleiner als in manchen westdeutschen Regionen, sagt Germann.

Die Größenordnungen der betroffenen Landeskirchen unterscheiden sich erheblich: Die EKBO hatte Ende 2025 noch etwas mehr als 745.000 Mitglieder, die EKM etwa 552.000. Die Evangelische Landeskirche Anhalts kam auf 22.400 Mitglieder und ist damit die kleinste der 20 Landeskirchen. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens mit zuletzt knapp 557.800 Mitgliedern steht ebenfalls unter Reformdruck, verfolgt aber einen anderen Kurs und verzichtet auf derartige Sondierungsgespräche.

Was versprechen sich die Kirchen von einer Fusion?

Ein Zusammenschluss könnte Verwaltungsstrukturen bündeln und Kosten sparen. Denn jede Landeskirche muss eine Reihe grundlegender Aufgaben erfüllen – unabhängig davon, wie viele Mitglieder sie hat. Dazu gehören etwa Personal- und Steuerfragen, die Vermögensverwaltung oder die Unterhaltung denkmalgeschützter Kirchengebäude.

Für solche Aufgaben brauche es Fachleute, erläutert Germann. Kleinere Kirchen können sich aber nicht in allen Bereichen ausreichend spezialisieren. Eine größere gemeinsame Verwaltung könnte Kompetenzen bündeln und die Gemeinden von organisatorischen Aufgaben entlasten. Ziel wäre, mit weniger Aufwand die Voraussetzungen für kirchliches Leben vor Ort zu sichern.

Ist größer automatisch besser?

Nein, sagt Germann. Eine Fusion könne auch neue Kosten und zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen. Ob sich ein Zusammenschluss rechne, hänge von der konkreten Ausgestaltung ab. Germann warnt deshalb vor dem einfachen Schluss, dass größere Einheiten grundsätzlich effizienter seien. «Das muss wirklich effizienter werden und nicht bloß so aussehen.»

Eine Fusion dürfe zudem nicht dazu dienen, den Mangel nur zu kaschieren. Wenn weniger Geld und Personal zur Verfügung stünden, müsse auch offen darüber gesprochen werden, welche Leistungen künftig nicht mehr angeboten werden könnten. Eine Sondierung könne durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass der Aufwand eines Zusammenschlusses größer wäre als sein Nutzen. Landesbischof Kramer hatte zum Auftakt der Herbstsynode in Erfurt betont: «Es ist ein offener Prozess, und wir haben keine Blaupause.» Auch sein Berliner Kollege Christian Stäblein sieht in einem möglichen Mandat für Kooperationsverhandlungen noch keine Vorfestlegung: «Nichts ist fix. Es geht jetzt um gemeinsames Abwägen, was gehen könnte und was auch nicht.»

Ist das der Beginn einer neuen Fusionswelle?

Von einer Fusionswelle würde Germann nicht sprechen. Über Zusammenschlüsse werde schon seit vielen Jahren nachgedacht. In ihrem Reformpapier «Kirche der Freiheit» hatte die Evangelische Kirche in Deutschland bereits 2006 vorgeschlagen, die Zahl der damals 23 Landeskirchen bis 2030 auf acht bis zwölf zu reduzieren.

Seit der Wiedervereinigung gab es schon mehrere Zusammenschlüsse. So entstand 2009 die EKM aus der Thüringer Landeskirche und der Kirchenprovinz Sachsen. 2012 schlossen sich die nordelbische Kirche, die Landeskirche Mecklenburgs und die Pommersche Kirche zur Nordkirche zusammen. Auch die frühere schlesische Oberlausitz ging 2004 in der Kirche Berlin-Brandenburg auf.

In anderen Regionen gibt es ebenfalls Überlegungen zu engerer Zusammenarbeit, etwa zwischen den beiden hessischen Landeskirchen oder im Südwesten. Konkrete Fusionspläne sind daraus aber nicht automatisch abzuleiten. Größere Kirchen wie Bayern oder Hannover sehen derzeit keinen vergleichbaren Fusionsbedarf. Germann erwartet, dass die Debatte weitergeht. Ob daraus tatsächlich Zusammenschlüsse entstünden, sei aber offen.

Wo liegen die Grenzen einer Fusion?

Nicht alles lässt sich organisatorisch zusammenlegen. Die evangelischen Landeskirchen haben unterschiedliche Bekenntnistraditionen – etwa lutherische, reformierte und unierte Prägungen. Diese Unterschiede prägen nach Einschätzung von Germann das Verständnis des Glaubens und damit auch das kirchliche Leben.

«Die Kirche ist nicht irgendeine Organisation. Das ist kein Unternehmen, das am Markt arbeitet», sagt der Kirchenrechtler. Bei einer Fusion müsse deshalb darauf geachtet werden, dass die unterschiedlichen Bekenntnisidentitäten nicht verwischt würden. Auch regionale und örtliche Verbundenheit spiele eine Rolle. Menschen müssten das Gefühl behalten, in ihrer Kirche zu Hause zu sein. Vertraute Gottesdienstformen und Traditionen könnten sich regional unterscheiden. Diese Identität dürfe bei einem Zusammenschluss nicht verloren gehen.

Was können die Kirchen aus früheren Zusammenschlüssen lernen?

Dass ein Zusammenschluss gelingen kann, zeigt nach Germanns Einschätzung gerade die EKM. Die Fusion der Thüringer Landeskirche mit der Kirchenprovinz Sachsen sei sorgfältig vorbereitet worden. Man habe sich Zeit gelassen und auf die Einzelheiten geachtet. Die Erwartungen, die mit dem Zusammenschluss verbunden gewesen seien, hätten sich aus seiner Sicht erfüllt.

Entscheidend sei, eine Fusion nicht nur als Sparmaßnahme oder Abbau zu verstehen, sondern als Projekt, das die Kirche für die Zukunft besser aufstellen solle. «Man kann lernen, es kann gelingen», sagt Germann. Die EKM sei dafür ein gutes Vorbild, an das weitere mögliche Zusammenschlüsse anknüpfen könnten.