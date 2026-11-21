Erfurt (dpa) – Nach der Berlin-Brandenburger Landeskirche hat auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Kooperationsverhandlungen zugestimmt. Die Landessynode der EKM erteilte am Samstag ein entsprechendes Mandat für derartige Gespräche, die auch zu einer Fusion führen könnten. «Ein Schwerpunkt der Sondierung soll das Verhältnis von regionaler kirchlicher Präsenz und übergreifender Kirchenstruktur betreffen», hieß es in einer Mitteilung der EKM.

Die Landeskirchen stehen nicht zuletzt wegen sinkender Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen unter Reformdruck. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hatte Ende 2025 rund 745.000 Gemeindemitglieder, vor zehn Jahren waren es noch rund eine Million gewesen. Die EKM verlor seit ihrer Gründung im Jahr 2009 rund 350.000 Mitglieder und zählte Ende vergangenen Jahres etwa 550.000 Mitglieder.





Keine Vorfestlegung auf Zusammenschluss

Beide Landeskirchen arbeiten schon jetzt etwa bei Personalgewinnung, Ausbildung oder beim kirchlichen Fernunterricht zusammen. Landesbischof Friedrich Kramer hatte zum Auftakt der Synode betont, dass es derzeit noch keine von Finanznöten und Personalmangel getriebene Situation gebe, es aber klug sei, rechtzeitig über künftige Strukturen nachzudenken. Rückläufige Mittel würden künftig die Frage aufwerfen, welche Arbeitsbereiche die Landeskirche noch aufrechterhalten könne. Kramer wie der Landesbischof der EKBO, Christian Stäblein, betonten aber, dass es sich bei den Kooperationsverhandlungen um einen offenen Prozess handele und es damit keine Vorfestlegung auf eine Fusion gebe.