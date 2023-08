Ludwigslust/Berlin (dpa) – Das «Moviemento»-Kino in Berlin hat bei der Verleihung des diesjährigen Kinoprogrammpreises einen der Hauptpreise bekommen. Die Kinomacher wurden für das beste Dokumentarfilmprogramm geehrt und können sich über 10.000 Euro freuen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) überreichte die Auszeichnung am Mittwochabend in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern.

Für den Kinoprogrammpreis 2023 waren nach Roths Worten rund 300 Bewerbungen eingegangen. 224 Kinos wurden von der Jury für eine der Auszeichnungen ausgewählt, die alle dotiert sind. Außerdem wurden drei Verleihfirmen für ihr Engagement für den kulturellen Film geehrt. Den höchstdotierten Preis bekam das Filmtheater «Harmonie» in Frankfurt/Main – für das beste Jahresfilmprogramm 2022.

Roth sagte, die Kinos hätten in der Corona-Pandemie eine sehr harte Zeit durchgemacht. Obwohl sie nun unter den hohen Energiepreisen litten, gehe es wieder eindeutig aufwärts. Die Besucherzahlen erholten sich. Roth sicherte den Programmkinos weiterhin Unterstützung zu.