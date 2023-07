Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger Jugendämter haben im vergangenen Jahr erneut bei weniger Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung geprüft. 2022 wurden insgesamt 7378 Prüfverfahren durchgeführt – 1,4 Prozent oder 105 Fälle weniger als im Jahr davor, wie aus Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg vom Donnerstag hervorgeht. Im vergangenen Jahr war die Zahl um 592 Verfahren auf 7483 zurückgegangen.

In 21 Prozent der Fälle lag eine sogenannte akute Gefährdung vor, was bedeutet, dass ihr «körperliches, geistiges oder seelisches Wohl» war bereits erheblich geschädigt war, oder dies zu erwarten war. Bei 14 Prozent gab es nach Einschätzung der Jugendämter eine latente Gefährdung, die tatsächliche Kindeswohlgefährdung konnte demnach nicht ausgeschlossen werden.

Bei 33 Prozent der Fälle habe man zwar keine Gefährdung der jeweiligen Kinder festgestellt, jedoch bestand oftmals Unterstützungsbedarf. In 32 Prozent der 7378 Fälle sei weder Kindeswohlgefährdung noch Hilfebedarf festgestellt worden.

In über der Hälfte der Fälle mit akuter oder latenter Kindeswohlgefährdung (1762 Fälle) wurden die Kinder vernachlässigt. 27 Prozent (890 Fälle) seien psychischer und gut 16 Prozent (552 Fälle) körperliche Misshandlungen ausgesetzt worden. Unter sexueller Gewalt litten 142 Kinder und Jugendliche (4 Prozent).

In 19 Prozent der Fälle wurde das Jugendamt etwa von Polizei oder Gericht informiert, in 15 Prozent der Fälle waren es die Kita oder die Schule. Nachbarn, Verwandte oder Bekannte meldeten die vermutete Gefährdung in 10 Prozent der Fälle.