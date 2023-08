Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sollen in Berlin-Lichtenberg erst zwei Kinder nach Drogen gefragt haben und dann deren Vater mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr sprachen die beiden Männer die Kinder am U-Bahnhof Friedrichsfelde an und fragten, ob sie Drogen dabei hätten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Kinder verneinten das und liefen schnell nach Hause, gefolgt von den Männern.

Kurz darauf kam der Vater der Kinder aus der Wohnung stellte die Männer zur Rede. Einer der beiden zog daraufhin ein Messer und stach in Richtung des Oberarms des Vaters, der eine Schnittwunde erlitt. Die Täter flüchteten.