Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat bei Durchsuchungen in Schöneberg und Gesundbrunnen mehrere Kilogramm Cannabis sowie weitere Drogen sichergestellt. Ein 28-Jähriger sei bei der Aktion am Dienstag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zudem seien Bargeld, Kryptowährungen im oberen sechsstelligen Bereich sowie ein hochwertiges Auto beschlagnahmt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 28-Jährige seit August 2021 zwei Männer mit Cannabis-Setzlingen, Marihuana und Kokain beliefert hat. Gegen den Mann sollte ein Haftbefehl beantragt werden.

Geholfen haben sollen ihm zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 37 und 40 Jahren. Sie stehen im Verdacht, dem 28-Jährigen unter anderem Lagerräume in Schöneberg zur Verfügung gestellt zu haben. Bei den Durchsuchungen dort wurden den Angaben zufolge rund 30 Kilogramm Cannabisprodukte gefunden.

In Gesundbrunnen seien etwa 45 nahezu erntereife Cannabispflanzen sowie rund 100 Cannabisstecklinge beschlagnahmt worden. Bei der Razzia sei auch die Wohnung einer 45-Jährigen durchsucht worden – dort stießen die Polizisten demnach auf eine Cannabispflanzen-Plantage.