Berlin (dpa) – Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber trifft bei ihrem Rasen-Comeback nach ihrer Babypause auf die junge tschechische Tennisspielerin Linda Noskova. Gegen die 19 Jahre alte Nummer 28 der Welt hat Kerber noch nie gespielt. Im Falle eines Siegs würde auf die Kielerin ein Duell mit der zweimaligen Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien warten.

Die Dortmunderin Jule Niemeier tritt in der ersten Runde gegen die Kroatin Donna Vekic an, wie die Auslosung am Samstag ergab. Kerber und Niemeier stehen dank Wildcards im Hauptfeld des hochklassig besetzten Turniers. Das Eröffnungsspiel am Montag bestreiten die an Nummer sechs gesetzte Chinesin Zheng Qinwen gegen die frühere Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan.

Niemeier würde in der zweiten Runde auf die an Nummer vier gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula treffen, die in der ersten Runde ein Freilos hat. Auch die vor Pegula topgesetzten Coco Gauff (USA) sowie Aryna Sabalenka (Belarus) und Jelena Rybakina (Kasachstan) steigen erst in der zweiten Runde ein. Die polnische French-Open-Siegerin Iga Swiatek hatte ihren Start in Berlin kurz nach ihrem Paris-Triumph abgesagt.