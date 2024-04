Berlin (dpa) – Hannover 96 hat Hertha BSC auch die letzte theoretische Chance auf den Bundesliga-Aufstieg genommen. Die Niedersachsen kamen am Freitagabend durch ein Tor von Enzo Leopold in der Nachspielzeit noch zu einem 1:1 (1:0). Die von Trainer Pal Dardai geforderte Hertha-Siegesserie im Saison-Schlussspurt der 2. Fußball-Liga hat sich damit schon erledigt. Marc Oliver Kempf (13. Minute) hatte die Berliner in Führung gebracht.

Eine realistische Chance auf die Bundesliga-Rückkehr haben die Hannoveraner aber bei neun Punkten Rückstand auf Fortuna Düsseldorf als Tabellendritten auch nicht mehr. Die Hertha liegt noch einen Punkt hinter 96 auf Platz sieben und muss definitiv für eine weitere Saison im Fußball-Unterhaus planen.

Kempf brachte die Berliner bereits in der Anfangsphase vor 59 192 Zuschauern mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Eckball von Palko Dardai in Führung. Anschließend verpassten es die Berliner aber, weiter Druck auf Hannover auszuüben. Die Gäste hatten die besseren Chancen auf den Ausgleich. Lars Gindorf (20.) und Louis Schaub (42.) trafen jeweils die Latte. In der zweiten Halbzeit konnte die Hertha lange ungestraft in den Verwaltungsmodus schalten. Hannovers Bemühungen um einen Punktgewinn waren zu harmlos. Doch dann schlug Leopold mit einem Kopfball doch noch zu.