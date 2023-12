Berlin (dpa/bb) – Nach einem Brand in einem Wohnhaus im Ortsteil Hellersdorf ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das teilten die Beamten am Samstag mit. Wie die Feuerwehr berichtete, stand am Vormittag zunächst ein Kellerverschlag in der Tangermünder Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Brand. Die Feuerwehr war mit 24 Kräften vor Ort und löschte die Flammen, verletzt wurde demnach niemand.

Am Nachmittag dann erneuter Alarm: Laut Feuerwehr brannte es diesmal in mehreren Kellerverschlägen desselben sechsgeschossigen Hauses. Sämtliche Bewohnerinnen und -bewohner hätten ihre Wohnungen verlassen müssen. Etwa 45 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde ein Mensch von Rettungskräften vor Ort medizinisch betreut. Zudem sei ein Bus der Feuerwehr zum Brandort geschickt worden, in dem die Menschen demnach vorübergehend unterkommen konnten. Ersten Erkenntnissen zufolge war das zunächst gelöschte Feuer am Nachmittag wiederaufgeflammt, sagte ein Polizeisprecher.