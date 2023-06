Berlin (dpa/bb) – Mehrere Kellerabteile sind in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Prenzlauer Berg in Flammen aufgegangen. 48 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten den Brand auf einer Fläche von 20 Quadratmetern zügig löschen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie das Feuer in den Kellerverschlägen in der Wörther Straße ausgelöst wurde, sei Teil der laufenden Ermittlungen.