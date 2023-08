Berlin/Königs Wusterhausen (dpa/bb) – Bahnfahrgäste zwischen Südbrandenburg und Berlin müssen sich in Geduld üben. In der kommenden Woche fahren zwischen Berlin und Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) keine Züge der Linien RE 2 und RE 7. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn bestätigte am Sonntag entsprechende Informationen aus der Baustellenübersicht des Unternehmens. Grund sind Dacharbeiten am Berliner Ostbahnhof.

So enden Züge aus Cottbus oder Senftenberg in Königs Wusterhausen. Wer weiter nach Berlin will, muss auf die S-Bahn umsteigen. Der Zugverkehr ist nach DB-Angaben bis 14. August unterbrochen.