Magdeburg (dpa) – Cheftrainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg will sich von den wechselnden Ergebnissen der Hertha zuletzt nicht beirren lassen. «Als Wundertüte würde ich sie nicht bezeichnen. Klar könnte es noch zu Veränderungen Kader kommen», sagte Titz vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Erstliga-Absteiger. Er sehe Hertha als «eine Mannschaft, die sich jetzt erstmal finden musste, aber viel individuelle Klasse in sich hat. Gegen Greuther Fürth war Hertha sehr effektiv, auch im Umschaltspiel und wie sie versucht haben, den Gegner zu bespielen», meinte Titz, der auf Noah Kruth (Muskelfaserriss) und Herbert Bockhorn (Bänderriss Fuß) verzichten muss. Die MDCC-Arena ist bereits mit 26 800 Zuschauern ausverkauft.

Auch Spielmacher Baris Atik, der das Training am Donnerstag als reine Vorsichtsmaßnahme früher beendete, möchte die Berliner «nicht kleinreden. Sie kommen nach dem 5:0 mit viel Selbstvertrauen», erklärte er. Der FCM ist noch ohne Niederlage und hat mit acht Zählern aus vier Partien einen vielversprechenden Saisonstart hingelegt. «Das Team ist sehr hungrig, wir sind eine eingespielte Mannschaft, man merkt, dass das System immer mehr greift und die neuen Spieler sich super integriert haben. Die Mannschaft hat Bock, das sieht man auch auf dem Platz», sagte Atik.