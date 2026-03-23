Berlin (dpa/bb) – Im Zoo Berlin sind keine weiteren Vögel von der hochansteckenden Newcastle-Krankheit betroffen. Alle Tests der 165 beprobten Vögel seien negativ, teilte der Zoo mit. Mitte März wurde die Krankheit bei einem toten Wallichfasan festgestellt.

Zur Sicherheit bleiben Fasanerie und Vogelhaus für Besucher bis auf weiteres geschlossen. Für Mitarbeiter sei eine Hygieneschleuse eingerichtet worden. Der Zoo ist geöffnet.





Für Menschen ungefährlich

Für Menschen ist die Newcastle-Krankheit nach Angaben des Zoos ungefährlich. In seltenen Fällen und bei engem Tierkontakt könne das Virus bei Menschen eine Bindehautentzündung hervorrufen.

Zuletzt wurden immer wieder Fälle der Krankheit in Brandenburger Landkreisen bekannt. Das Virus wird laut Friedrich-Loeffler-Institut etwa über die Luft, kontaminierte Materialien oder über Anhaftungen an Schuhwerk, Kleidung oder Maschinen übertragen.