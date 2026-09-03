Cottbus (dpa) – Nach den ausgebliebenen Verstärkungen zum Ende der Transferperiode hofft Energie Cottbus vor dem schweren Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg auf einen Jetzt-erst-recht-Effekt. «Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es eine große Chance ist, in dieser Situation noch mehr herauszuholen, noch mehr Überzeugung und Selbstvertrauen zu haben», sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Obwohl die Lausitzer offen bekundet hatten, noch mindestens einen Stürmer und einen Innenverteidiger verpflichten zu wollen, gab es bisher keine weiteren Neuzugänge. Die Suche nach Verstärkungen geht nun bei vertragslosen Spielern weiter.





Fragezeichen hinter Erlein und Copado

Der Aufsteiger reist am Samstag als klarer Außenseiter zum Bundesliga-Absteiger. Dennoch sieht Wollitz eine Chance. «Wenn du in dieser Liga bleiben willst, kannst du jetzt zeigen, dass gerade in einer solchen Situation Stärke und Vertrauen entwickelt werden können», sagte der 61-Jährige. Energie werde «noch offensiver spielen als sonst».

Mehr als 3000 Cottbuser Fans werden die Mannschaft in Wolfsburg unterstützen. Verzichten muss der FCE auf Julian Guttau. Der Sommerzugang erlitt einen Einriss der Plantarfaszie und fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus. Hinter den Einsätzen von Luca Erlein und Lucas Copado stehen noch Fragezeichen. Erlein trainierte nach einem grippalen Infekt erstmals wieder mit der Mannschaft. Lucas Copado klagte über Beschwerden am Oberschenkel. Wollitz geht jedoch davon aus, dass der Angreifer zur Verfügung steht.