Berlin (dpa) – Das vorübergehende Startverbot für Flüge in den USA hat bisher nicht für Flugausfälle am Flughafen BER gesorgt. Der Direktflug von United Airlines vom Flughafen Newark im Großraum New York nach Berlin Brandenburg landete allerdings um mehr als eine halbe Stunde verspätet um 8.28 Uhr, meldete der Hauptstadt-Flughafen auf seiner Webseite. Die Maschine hob auch verspätet von Schönefeld ab: Sie sollte um 9.55 Uhr starten, was sich um mehr als eine halbe Stunde verzögerte. Weitere Direktflüge in die USA waren am Samstag nicht geplant.

Eine technische Panne hatte in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Rund vier Stunden später gab die Federal Aviation Administration (FAA) Entwarnung und hob das Verbot auf. Tausende Flüge wurden abgesagt. Auch Verbindungen aus Frankfurt und München Richtung USA fallen aus.



