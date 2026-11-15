Berlin (dpa) – Das vorübergehende Startverbot für Flüge in den USA hat keine Flugausfälle am Flughafen BER zur Folge gehabt – es gab aber Verzögerungen. Der Direktflug von United Airlines vom Flughafen Newark im Großraum New York nach Berlin Brandenburg landete am Samstag um mehr als eine halbe Stunde verspätet um 8.28 Uhr, meldete der Hauptstadt-Flughafen auf seiner Website.

Verspäteter Start in die USA

Die Maschine hob auch verspätet von Schönefeld ab: Sie sollte um 9.55 Uhr starten, was sich um mehr als eine halbe Stunde verzögerte. Weitere Direktflüge in die USA waren am Samstag nicht geplant.





Am Sonntag traf das Flugzeug von Newark am Morgen planmäßig auf dem Flughafen BER ein und flog pünktlich zum Flughafen im US-Bundesstaat New Jersey ab.

Startverbot für rund vier Stunden

Eine technische Panne hatte in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA am Freitag ein landesweites Startverbot. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür.

Rund vier Stunden später gab die Federal Aviation Administration (FAA) Entwarnung und hob das Verbot auf. Tausende Flüge wurden abgesagt. Auch Verbindungen aus Frankfurt und München Richtung USA fallen aus. Am Samstag, einen Tag nach dem mehr als vierstündigen Startverbot, waren die Folgen noch immer deutlich zu spüren.