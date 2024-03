Berlin (dpa) – Auf der Suche nach zwei früheren RAF-Terroristen hat es bei einem weiteren Einsatz in Berlin-Friedrichshain am Montagmorgen keine Festnahme gegeben. Das sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen. Demnach war eine Wohnung in der Corinthstraße durchsucht worden. Die Ermittler hätten einen Menschen angetroffen, von den Gesuchten sei aber niemand dort gewesen. Weitere Angaben machte das Landeskriminalamt nicht. Bereits am Sonntag waren in Berlin-Friedrichshain zunächst ein Bauwagen-Gelände und am Abend dann eine Wohnung durchsucht worden. Auch dabei hatte es keine Festnahme gegeben.

Die Ermittler fahnden nach den früheren RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55). Die Dritte aus dem Trio, die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65), war am vergangenen Montag in Berlin festgenommen worden. Die drei sollen der linksextremistischen Rote-Armee-Fraktion (RAF) angehört haben, die bis in die 1990er-Jahre hinein mordete. Sie sollen vor über 30 Jahren in den Untergrund gegangen sein.