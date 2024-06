Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Ohne Regen und mit vielen Wolken beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Am Montag ist es trocken und überwiegend bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag lockert der Himmel an einigen Stellen auf. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 20 Grad. Schwach bis mäßig weht der Wind. Nachts halten sich viele Wolken am Himmel. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Auf 12 bis 9 Grad sinken die Temperaturen.

Die Wolkendecke bleibt am Dienstag der Vorhersage zufolge zunächst unverändert. Erst am Nachmittag lockert der Himmel auf. Im Süden Brandenburgs zeigt sich gegen Abend an einigen Stellen auch die Sonne. Nur zwischen Prignitz und Uckermark fällt örtlich etwas Regen. Sonst bleibt es trocken. Zwischen 20 und 22 Grad liegen die Höchsttemperaturen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es laut DWD weiterhin wolkig. Nur vereinzelt fallen ein paar Tropfen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 10 Grad. Dichte Wolken verhängen auch am Mittwoch den Himmel. Von Westen her zieht schauerartiger Regen auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 bis 24 Grad. Der Wind weht frisch, teils böig.