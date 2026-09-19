Seelow (dpa/bb) – Nach dem Fund coliformer Bakterien in einem Trinkwassernetz im Landkreis Märkisch-Oderland Ende August müssen die Menschen in einigen Ortschaften weiterhin ihr Wasser abkochen. Netzspülungen zeigten erste Wirkung, hieß es vom Landkreis in einer Mitteilung am Freitag. Das Abkochgebot gelte in Teilen des Versorgungsgebietes aber weiterhin.

Betroffen sind ein Dutzend Ortschaften in Teilen des Versorgungsgebietes des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Seelow. In den kommenden Tagen sollen weitere Trinkwasserproben analysiert werden. Coliforme Bakterien können gesundheitsschädlich sein und unter anderem Magen-Darm-Beschwerden auslösen.



