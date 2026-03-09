Berlin (dpa/bb) – Der Fahrer einer Kehrmaschine ist mit seinem Fahrzeug in Berlin-Lichtenrade umgekippt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann konnte sich selbst befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Der Einsatz am Kirchhainer Damm dauerte allerdings länger. Die Feuerwehrleute mussten schweres Gerät einsetzen, wie es hieß. Mit der Seilwinde des Rüstwagens, einem Lufthebekissen sowie der Unterstützung eines Löschfahrzeuges sei das tonnenschwere Fahrzeug schließlich wieder aufgerichtet worden.





Wie es zu dem Unfall kam, war unklar. Ein anderes Fahrzeug war nach den Angaben nicht beteiligt.