Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin gibt Offensivspieler Jamie Leweling dauerhaft an den VfB Stuttgart ab. Wie die Köpenicker einen Tag nach der Bundesliga-Rettung am Sonntag mitteilten, zog der Vizemeister eine entsprechende Kaufoption. Der 23-Jährige war im Sommer 2022 zu den Eisernen gewechselt und ein Jahr später an den VfB verliehen worden.

«Obwohl die Zeit beim 1. FC Union Berlin recht kurz war, durfte ich in dieser, eine besondere Saison des Vereins miterleben. Dafür bin ich sehr dankbar, freue mich jetzt allerdings noch viel mehr auf eine zwar bekannte, aber auch neue Herausforderung», äußerte Leweling in einer Vereinsmitteilung.

Insgesamt 25 Mal spielte Leweling für Union, meist kam er jedoch nur als Einwechselspieler zum Einsatz. Das Trikot der Stuttgarter trug der gebürtige Nürnberger in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 34 Mal. «Jamie stellte sich seiner Herausforderung und konnte seine Zeit beim VfB Stuttgart bestens nutzen. Daher ist es folgerichtig, dass er und der VfB diesen Weg weitergehen wollen», sagte Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.