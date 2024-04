Berlin (dpa/bb) – Die katholische Kirche will sich im Brandenburger Superwahljahr für den politischen Diskurs über Parteien, ihre Programme und die Zukunft der Demokratie öffnen. Berlins Erzbischof Heiner Koch und andere Kirchenvertreter riefen die Pfarreien im Land auf, dafür «Räume des Glaubens, der Aussprache und der Demokratie» anzubieten.

«Organisieren Sie Podiumsdiskussionen, Diskussions-Cafés oder Town-Hall-Meetings mit den lokalen Kandidatinnen und Kandidaten, beteiligen Sie sich an Bürgerfesten anlässlich der Wahlen», hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben. «Kurzum: Bieten Sie den Menschen in Ihrer Region die Möglichkeit, miteinander und mit den Repräsentanten der demokratischen Parteien ins Gespräch zu kommen.»

Die anstehenden Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen seien für die Gesellschaft zukunftsweisend, schreiben der Erzbischof sowie Vertreter von Caritas, Diözesanrat und Katholischem Büro Brandenburg. Sie seien besonders im Hinblick die Zukunft der Zivilgesellschaft im Land von größter Relevanz.

«Gleichzeitig spüren wir gerade in ländlichen Gebieten, aber auch in den Brandenburger Städten wachsenden Unmut über politische Entscheidungen, besonders infolge der Pandemie und andauernder Konflikte», heißt es in dem Schreiben weiter. «Legitime Kritik wird oft durch populistische Hetze verstärkt, die zu Ausgrenzung, Missgunst und Gewalt führt. Demokratische Prinzipien werden angezweifelt.»

Begegnungsräume für unterschiedliche Ansichten und Diskussionen fehlten zunehmend. Daher sei es wichtig, neue Räume zu schaffen. Denn: «Hass gedeiht, wo Verständnis und offener Dialog fehlen.»

Koch ermutigte die Pfarreien, mit Verbänden, Vereinen und den evangelischen Nachbarn zu kooperieren. Das Erzbistum biete Unterstützung bei der Organisation und Umsetzung an oder vermittle bei Bedarf Kontakte zu politischen Akteuren.

Das Erzbistum Berlin umfasst die Hauptstadt, große Teile Brandenburgs mit Ausnahme des Landessüdens und die Region Vorpommern.