Berlin (dpa) – Schauspielerin Katharina Wackernagel lernt Männer lieber analog statt über Dating-Apps kennen. «Ich hab mal eine Dating-App ausprobiert. Das war ganz interessant», sagte der 45-jährige Star des Eifel-Krimis «Mord mit Aussicht» der «Bunten». Sie habe darüber auch jemanden kennengelernt. «Aber jetzt habe ich doch das Gefühl, dass ich lieber jemanden analog kennenlernen möchte. Die App habe ich wieder gelöscht.»

Auf der Suche nach einem festen Partner sei sie aber nicht. «Das mit der Dating-App war eher aus so einer Abenteuerlust heraus, das mal auszuprobieren», erklärte sie. «Ich bin Single und genieße es.» Würde sie sich verlieben, würde sie wahrscheinlich nicht darüber nachdenken: «will ich jetzt eine Beziehung haben oder nicht», so Wackernagel, die in Berlin lebt. «Aber offenbar verliebe ich mich nicht so leicht.»

Die Schauspielerin und Regisseurin wurde durch ihre Hauptrolle in der Jugendserie «Tanja» (1997-2000) bekannt. In der Krimikomödie «Mord mit Aussicht» spielt Wackernagel die Kommissarin Marie Gabler. Am 16. April startet die fünfte Staffel der ARD-Serie im Ersten (20.15 Uhr).