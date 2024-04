Berlin (dpa/bb) – Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial bleibt für weitere fünf Jahre im Amt. Der Senat stimmte am Dienstag einer neuen Amtsperiode zu, die am 1. Mai beginnt und bis 2029 dauert. Niewiedzial amtiert seit 2019 als – so der offizielle Titel – Beauftragte des Senats von Berlin für Partizipation, Integration und Migration. In dieser Funktion kümmert sie sich um Belange von Menschen mit ausländischen Wurzeln. In Kooperation mit migrantischen Organisationen und Verbänden setzt sie sich für soziale Teilhabe, Gleichberechtigung und Mitbestimmung dieser Menschen ein.

Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) erklärte, Niewiedzial habe in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. «Als Integrationsbeauftragte ist sie eine verlässliche Ansprechpartnerin für die migrantischen Communitys in Berlin. Frau Niewiedzial kümmert sich mit hohem Engagement und aus tiefer Überzeugung um die Belange und Interessen von Menschen mit Migrationsgeschichte in unserer Stadt.»